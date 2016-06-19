Швидший за вітер: у Німеччині літак полетів без пасажирів

Літак компанії Eurowings вилетів з аеропорту в Дюссельдорфі, залишивши на злітній смузі кілька десятків пасажирів, повідомляє РБК з посиланням на видання WDR.

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"Інцидент стався ввечері в п'ятницю. Як розповіли в авіакомпанії, пілот літака, який прибув в Дюссельдорф із запізненням, прийняв рішення вилетіти без 72 пасажирів, оскільки йому потрібно було встигнути до 22:00 - з цієї години починає діяти заборона на нічні польоти", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє видання, деяких пасажирів перевезли в пункт призначення - Дрезден - на автобусах. Інші залишилися в готелях і вилетіли в суботу.

На борт потрапили 40 осіб, які їхали в одному автобусі з аеропорту до літака. Видання стверджує, що на злітно-посадковій смузі залишилися 90 клієнтів з іншого автобуса, при цьому їх багаж уже перебував у літаку. Для того, щоб заспокоїти пасажирів і захистити від них персонал, на місце прибули десять співробітників поліції.