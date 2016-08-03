Вулиці міста на півдні Франції затопило вином

Як передає Oxu.Az з посиланням на сайт Infos H24, поліція припускає акт саботажу. Вино, що виливалося з цистерн, які належать торговому дому Biron S. A., затопило набережну Орієн, на якій знаходяться льохи, а також сусідні вулиці.

Після того, як затопленими виявилися підземні парковки, опівночі на 3 серпня, місцеві жителі викликали пожежників.

Як повідомляє місцева преса, охоронець погребу чув звук, характерний для зламу дверей, і бачив близько двадцяти осіб у балаклавах.

Пожежникам вдалося впоратися з алкогольним потопом і очистити проспект від вина за півгодини.

Національна поліція з'ясовує обставини події. Повідомляється, що, можливо, мова йде про акт саботажу.

За даними телеканалу France 3, відповідальність за інцидент на себе взяв Регіональний комітет виноградарського руху (CRAV), відомий подібними акціями протесту проти закупівлі Францією вина з Іспанії за заниженими цінами.

Раніше, 20 липня члени CRAV пограбували сховища одного з французьких винних виробників. Аналогічна акція протесту відбулася у квітні цього року: близько сотні французьких виноградарів розлили вміст автоцистерн з вином з Іспанії. Повідомляється, що 100 л іспанського напою коштують від 30 до 40 євро, тоді як ціни на вино із Франції становлять 70-80 євро за 100 л.