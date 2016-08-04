У Росії двоє близнюків залишилися без відпустки через "однакові" фото в паспорті

12:08, 04 серпня 2016
Курйози
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Міграційні служби не випустили з Москви двох братів з трійні, так як фото в їхніх закордонних паспортах здалися прикордонникам однаковими.

REUTERS

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на телеканал НТВ.

Сім'я Панченко, в якій п'ятеро дітей, включаючи трійнят, збиралася у відпустку в Таїланд. На кордоні з близнюками виникла проблема: міграційні служби заявили, що у всіх паспортах вклеєно одне й те ж фото. Внаслідок Яна і Макара не випустили з країни, і на морі полетів тільки їхній брат, ім'я якого телеканал не називає.

Дідусь хлопчиків Ігор Сандрагайлов, що залишився разом з ними в Москві, пояснив, що закордонні паспорти близнюкам оформляли у двомісячному віці. Брати, які і зараз дуже схожі, тоді виглядали зовсім однаково. Ймовірно, тому і виникла плутанина з фото. Минулого року діти з цими документами літали в Єгипет і без проблем пройшли контроль, але в цей раз прикордонник не знайшов відмінностей.

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Яну і Макару, знятим з рейсу, в терміновому порядку оформили нові паспорти. Щоб кожен точно отримав документ зі своїм обличчям, на цей раз хлопчиків фотографували в різному одязі. Через тиждень діти благополучно вилетіли до Таїланду.

Юрист Поліна Крюкова розповіла телеканалу, що прикордонники дійсно мали право не випустити з країни дітей, у яких у паспортах не приклеєні фото. Після повернення батьки трійнят зможуть подати до суду на співробітників міграційної служби, тих, хто плутає братів при оформленні документів.

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