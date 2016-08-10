Грабіжник у Ріо одним ударом зупинив призера Олімпійських ігор з дзюдо (фото)

Бельгійський дзюдоїст Дірк ван Тіхелт (Dirk Van Tichelt), який завоював бронзову медаль на Олімпіаді 2016 року, отримав травму під час пограбування на пляжі в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Рostim.by.

"Інцидент стався ввечері 9 серпня на знаменитому пляжі Копакабана, куди дзюдоїст разом з другом відправився відсвяткувати свою перемогу на Олімпійських іграх. Раніше Дірк ван Тіхелт завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кілограмів", - йдеться в повідомленні.

Під час відпочинку невідомий чоловік вкрав у товариша Ван Тіхелта телефон. Дзюдоїст побіг слідом за злочинцем, але отримав удар в обличчя від можливого спільника грабіжника і не зміг наздогнати жодного з них.

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"Порушників по гарячих слідах затримати не вдалося, а сам дзюдоїст з синцем під оком був направлений до найближчого госпіталя на огляд, де з'ясувалося, що травма не становить загрози для його здоров'я", - зазначає видання.

Незабаром дзюдоїст знову з'явився на публіці, щоб сфотографуватися зі своєю медаллю. Він заявляв, що синець під оком з'явився від жорсткого удару під час змагання, проте в Олімпійському комітеті Бельгії підтвердили, що слід залишився саме від нападу на пляжі.

Бразильські ЗМІ також повідомили, що Ван Тіхелта вдарила дівчина, проте в поліції цю інформацію спростували.