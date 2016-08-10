Грабіжник у Ріо одним ударом зупинив призера Олімпійських ігор з дзюдо (фото)
Сам дзюдоїст заявив, що отримав синець під оком під час змагання, проте в Олімпійському комітеті Бельгії підтвердили, що слід залишився саме від нападу на пляжі.
Бельгійський дзюдоїст Дірк ван Тіхелт (Dirk Van Tichelt), який завоював бронзову медаль на Олімпіаді 2016 року, отримав травму під час пограбування на пляжі в Ріо-де-Жанейро, повідомляє Рostim.by.
"Інцидент стався ввечері 9 серпня на знаменитому пляжі Копакабана, куди дзюдоїст разом з другом відправився відсвяткувати свою перемогу на Олімпійських іграх. Раніше Дірк ван Тіхелт завоював бронзову медаль у ваговій категорії до 73 кілограмів", - йдеться в повідомленні.
Під час відпочинку невідомий чоловік вкрав у товариша Ван Тіхелта телефон. Дзюдоїст побіг слідом за злочинцем, але отримав удар в обличчя від можливого спільника грабіжника і не зміг наздогнати жодного з них.
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"Порушників по гарячих слідах затримати не вдалося, а сам дзюдоїст з синцем під оком був направлений до найближчого госпіталя на огляд, де з'ясувалося, що травма не становить загрози для його здоров'я", - зазначає видання.
Незабаром дзюдоїст знову з'явився на публіці, щоб сфотографуватися зі своєю медаллю. Він заявляв, що синець під оком з'явився від жорсткого удару під час змагання, проте в Олімпійському комітеті Бельгії підтвердили, що слід залишився саме від нападу на пляжі.
Бразильські ЗМІ також повідомили, що Ван Тіхелта вдарила дівчина, проте в поліції цю інформацію спростували.