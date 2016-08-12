"Інших грибників не було": росіяни вирішили засолити зібрані в альпійських лісах гриби у ванні готелю Швейцарії

Про це розповіла керівник відділу Франції і Швейцарії туроператора BSI group Наталія Бродська, повідомляє Lenta.ru.

За її словами, подружжя віком близько 50 років заселилися в готель в Альпах і відправилися гуляти в ліс, де побачили безліч грибів. «Так як у лісі інших грибників, крім нашої пари, не виявилося, вони зібрали все, що було в полі їх досяжності», - пояснила Бродська.

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Туристи кілька разів за день сходили в ліс. Зібраних грибів виявилося так багато, що з'їсти їх відразу було неможливо. Тоді мандрівники вирішили засолити у ванній свого номера.

Бродська зазначила, що через деякий час після повернення на батьківщину подружжя вирішило знову відпочити у тому ж швейцарському готелі.