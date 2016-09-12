Коала Боуї підкорила мережу своїми різнокольоровими очима (відео)

Про це повідомляє The Mashable.

Вперше увагу до себе коала привернула, коли була доставлена в спеціальну установу з догляду. Тварина була збита машиною і терміново потребувала лікування.

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Тоді ЗМІ звернули увагу на її різнокольорові очі - явище під назвою гетерохромія, яке є результатом рецесивного гена, успадкованого коалою від її батьків.

В австралійській лікарні для представників дикої фауни коалу повернули до нормального життя, і тварина змогла повернутися у звичне середовище перебування.

Відео, на якому відображено момент прощання з Боуї, було оприлюднено на YouTube-сторінці TheWildlifeWarriors.