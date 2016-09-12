Коала Боуї підкорила мережу своїми різнокольоровими очима (відео)
16:21, 12 вересня 2016Курйози
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У мережі з'явилося відео з коалою Боуї, яка прославилася в інтернеті завдяки своїм різнокольоровим очам. Тварина кілька місяців перебувала на реабілітації після травм, отриманих від автомобіля, проте 11 вересня було відпущено на свободу.
Тварина змогла повернутися у звичне середовище перебування / скріншот
Про це повідомляє The Mashable.
Вперше увагу до себе коала привернула, коли була доставлена в спеціальну установу з догляду. Тварина була збита машиною і терміново потребувала лікування.
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Тоді ЗМІ звернули увагу на її різнокольорові очі - явище під назвою гетерохромія, яке є результатом рецесивного гена, успадкованого коалою від її батьків.
В австралійській лікарні для представників дикої фауни коалу повернули до нормального життя, і тварина змогла повернутися у звичне середовище перебування.
Відео, на якому відображено момент прощання з Боуї, було оприлюднено на YouTube-сторінці TheWildlifeWarriors.
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