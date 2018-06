Найбільший порносайт запропонував Роскомнагляду преміальний доступ за відмову від блокування

Про це йдеться в повідомленні в офіційному твіттері компанії.

Так PornHub відреагував на рішення Роскомнагляду заблокувати сайт в Росії.

13 вересня сайт був внесений у реєстр забороненої інформації. Крім того, до реєстру було внесено і портал YouPorn, що належить PornHub.

Роскомнагляд заблокував PornHub за рішенням Бутурлінівського районного суду Воронезької області. Суд постановив заборонити сайт через те, що він порушує «заборону на поширення інформації про обіг порнографічних матеріалів або предметів на зазначеному сайті». У свою чергу YouPorn був заблокований за рішенням Пєрворєченського районного суду Владивостока.

.@roscomnadzor if we give you guys a Pornhub Premium account, will you un ban Pornhub in Russia?