Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 6 341 грн, що, згідно з актуальним курсом, складає 132,5 євро. Тоді як пенсіонери Європи отримують значно більше.
Видання Euronews, посилаючись на дані Євростату, повідомляє, що середня пенсія у країнах Європи у 2022 році (за найсвіжішими доступними даними) складала близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 грн). Це у понад 16 разів більше порівняно з середнім розміром виплат, які отримували українські пенсіонери за той же період (середня пенсія в Україні у 2022 році складала 3991,5 грн).
Згідно з наведеною інформацією, найбільші місячні виплати отримували пенсіонери:
- Ісландії - 2 997 євро (143 436 грн);
- Люксембургу - 2 653 євро (126 973 грн);
- Норвегії - 2 573 євро (123 144 грн);
- Данії - 2 518 євро (120 511 грн);
- Швейцарії - 2 251 євро (107 732 грн).
Найменші ж пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, які, втім, все одно вищі за українські.
До переліку цих країн входять:
- Боснія і Герцеговина - 253 євро (12 108 грн);
- Туреччина - 245 євро (11 726 грн);
- Албанія - 137 євро (6 557 грн).
Де у Європі найвищий рівень бідності серед пенсіонерів
У виданні Euronews зазначають, що серед усіх країн ЄС найбільш вразливими у фінансовому плані є пенсіонери Східної Європи, особливо в країнах Балтії. У 2022 році найвищі показники бідності серед пенсіонерів були зафіксовані в Естонії (37,4%), Латвії (33%), Хорватії (28,5%) та Литві (24,6%).
Показники бідності серед пенсіонерів, як правило, найнижчі у Західній та Північній Європі. Так, зазначається, що Ісландія (3,1%), Норвегія (4,1%), Данія (4,3%) та Фінляндія (5,5%) мають надійні системи соціального забезпечення та універсальні пенсійні схеми.
Пенсії в Україні - останні новини
Згідно з дослідженням Опендатабот, кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3340 гривень пенсії (близько 70 євро) - загалом 3 мільйони осіб. Водночас майже 4% пенсіонерів отримують менше за 3000 гривень (близько 63 євро).
Загалом, за даними фахівців, в Україні налічується понад 10,3 мільйона пенсіонерів.
За даними голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, найвищі виплати отримують пенсіонери у Києва, а також Донецької та Луганської областей. Тоді як найнижчі пенсії зафіксовано у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях.
У травні Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком. Передбачається, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то у заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.