Найвищі середні пенсії зафіксовано в Ісландії, Люксембурзі та Норвегії.

Середній розмір пенсії в Україні наразі становить 6 341 грн, що, згідно з актуальним курсом, складає 132,5 євро. Тоді як пенсіонери Європи отримують значно більше.

Видання Euronews, посилаючись на дані Євростату, повідомляє, що середня пенсія у країнах Європи у 2022 році (за найсвіжішими доступними даними) складала близько 1 345 євро на місяць (приблизно 64 372 грн). Це у понад 16 разів більше порівняно з середнім розміром виплат, які отримували українські пенсіонери за той же період (середня пенсія в Україні у 2022 році складала 3991,5 грн).

Згідно з наведеною інформацією, найбільші місячні виплати отримували пенсіонери:

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Ісландії - 2 997 євро (143 436 грн);

Люксембургу - 2 653 євро (126 973 грн);

Норвегії - 2 573 євро (123 144 грн);

Данії - 2 518 євро (120 511 грн);

Швейцарії - 2 251 євро (107 732 грн).

Найменші ж пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, які, втім, все одно вищі за українські.

До переліку цих країн входять:

Боснія і Герцеговина - 253 євро (12 108 грн);

Туреччина - 245 євро (11 726 грн);

Албанія - 137 євро (6 557 грн).

Де у Європі найвищий рівень бідності серед пенсіонерів

У виданні Euronews зазначають, що серед усіх країн ЄС найбільш вразливими у фінансовому плані є пенсіонери Східної Європи, особливо в країнах Балтії. У 2022 році найвищі показники бідності серед пенсіонерів були зафіксовані в Естонії (37,4%), Латвії (33%), Хорватії (28,5%) та Литві (24,6%).

Показники бідності серед пенсіонерів, як правило, найнижчі у Західній та Північній Європі. Так, зазначається, що Ісландія (3,1%), Норвегія (4,1%), Данія (4,3%) та Фінляндія (5,5%) мають надійні системи соціального забезпечення та універсальні пенсійні схеми.

Пенсії в Україні - останні новини

Згідно з дослідженням Опендатабот, кожен третій пенсіонер в Україні отримує 3340 гривень пенсії (близько 70 євро) - загалом 3 мільйони осіб. Водночас майже 4% пенсіонерів отримують менше за 3000 гривень (близько 63 євро).

Загалом, за даними фахівців, в Україні налічується понад 10,3 мільйона пенсіонерів.

За даними голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, найвищі виплати отримують пенсіонери у Києва, а також Донецької та Луганської областей. Тоді як найнижчі пенсії зафіксовано у Тернопільській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

У травні Кабмін затвердив порядок підтвердження та зарахування стажу роботи в іншій державі до 1992 року для визначення права на призначення пенсії за віком. Передбачається, що якщо особа до 1992 року в певний період часу працювала за межами України в республіках колишнього СРСР, то у заяві про призначення пенсії необхідно зазначити інформацію про те, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

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