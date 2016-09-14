У Росії заблокували одразу два великих порносайти: YouPorn і PornHub

Роскомнагляд заблокував доступ до двох найбільших англомовних порносайтів - YouPorn.com і PornHub.com з території Росії. Про це повідомляє видання TJournal.

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Прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонский надав виданню копію рішення Бутурлінівского районного суду. З нього випливає, що прокурор, який подав позов про блокування PornHub апелював до того, що "передбачено заборону розповсюдження інформації про обіг порнографічних матеріалів або предметів на зазначеному сайті".

У документі також згадується сайт "Порнобабушка", однак його прокурор блокувати в даному позові не просить. Сайт заблоковано ще в кінці серпня іншим рішенням того ж суду від 24 травня 2016 року.

У постанові Первореченського районного суду по блокуванню YouPorn використовується формулювання "виявлено факт розміщення інформації порнографічного характеру".

Обидва сайти заблоковані за поширення забороненої на території Росії інформації.

За даними проекту "Роскомсвобода", сайти внесені в список заборонених 13 вересня.

Користувачі соцмереж повідомляють, що частина провайдерів ("Білайн", "МегаФон", Oyster Telecom) вже почали обмежувати доступ до сайтів повністю.

Дорогие любители интернета, совет до сих пор актуален, если что. https://t.co/sar0lYR4EF — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 14, 2016

@mrrborisova Уважаемая Лёля, в качестве альтернативы можно познакомиться с кем-нибудь в реальной жизни. — Роскомнадзор (@roscomnadzor) September 8, 2015

Видання зазначає, що Роскомнагляд уже вносив сторінки PornНub до реєстру заборонених сайтів у 2014 році, тоді у частини користувачів зникав доступ до всього сайту. Причиною блокування стало відео "MR. FRANKLIN GETS MILKED", через що сайт запідозрили в публікації дитячої порнографії.