Схоже, іранська влада намагається експортувати якомога нафти, доки ще є можливість.

Іран намагається спішно експортувати видобуту нафту, доки Ізраїль не знищив ці запаси. Про це пише Bloomberg із посиланням на супутникові знімки, які зафіксували підвищену логістичну активність іранців.

Основна маса іранської нафти експортується через нафтовий термінал на острові Харк у Перській затоці. Розташовані на острові резервуари мають "плавучий" дах, який піднімається, коли сховище наповнене нафтою, та опускається, коли нафту викачують з нього.

Супутникові знімки від 11 червня показують, що майже у всіх великих резервуарів дахи були внизу, тобто нафти в сховищах було не дуже багато. Але на знімках від 18 червня видно, що дахи резервуарів знаходяться у найвищому положенні, тобто ємності вщент заповнено нафтою.

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У Bloomberg трактують це як спробу Ірану перекачати якомога більше нафти з внутрішніх районів країни на танкери в морі, а нафтосховище на острові Харк є проміжною ланкою у цьому процесі. Якщо нафту вдасться перевантажити на океанські танкери, це гарантує Тегерану продовження грошових надходжень ще принаймні на деякий час, йдеться у публікації.

Згідно з даними TankerTrackers.com, протягом п'яти днів, коли почалися ізраїльські удари по Ірану, середньодобові обсяги експорту нафти з цієї країни зросли на 44% порівняно з нормою.

Оскільки нафтовий термінал на острові Харк є вразливою ціллю для можливого удару Ізраїля, нафтові танкери тримаються подалі від острова. І лише, коли настає їхня черга завантажуватися, вони "кидаються" до терміналу, намагаючись проводити там якомога менше часу.

Ірано-Ізраїльська війна: останні новини

Як писав УНІАН, оглядачі звернули увагу на те, що Китай поспішив засудити Ізраїль за удари по Ірану, але не поспішає надавати Тегерану реальну допомогу у вигляді зброї, або чогось іншого, що б було корисним у військовому протистоянні.

Також ми розповідали, що Іран начебто підготував запас ракет для ударів по американських базах на Близькому Сході на випадок, якщо США теж вступлять у війну.

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