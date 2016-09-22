Жириновський після отримання ордена з рук Путіна заспівав господарю "Боже, Царя храни" (відео)

Відео виступу опубліковано на YouTube.

Читайте такожЖириновський згадав "усю казну на війну" і запропонував знищити ядерним ударом 200 тисяч осіб

«У нас було три вітчизни - Російська Імперія, Радянський Союз і нинішня нова демократична Росія. І ми іноді думаємо, яка ідеологія, які скріпи, але в XIX столітті роздумів не було, і в Російській Імперії був найкращий державний гімн. Буквально чотири рядки», — сказав Жириновський, після чого продекламував «Боже, Царя храни!» і вклонився Путіну.