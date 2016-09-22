Жириновський після отримання ордена з рук Путіна заспівав господарю "Боже, Царя храни" (відео)
16:06, 22 вересня 2016Курйози
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Лідер російської партії ЛДПР Володимир Жириновський під час церемонії нагородження в Кремлі процитував «Боже, Царя храни!» — державний гімн Російської Імперії.
Відео виступу опубліковано на YouTube.
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«У нас було три вітчизни - Російська Імперія, Радянський Союз і нинішня нова демократична Росія. І ми іноді думаємо, яка ідеологія, які скріпи, але в XIX столітті роздумів не було, і в Російській Імперії був найкращий державний гімн. Буквально чотири рядки», — сказав Жириновський, після чого продекламував «Боже, Царя храни!» і вклонився Путіну.
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