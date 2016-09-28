У Луїзіані юні стриптизерки судяться зі штатом за право танцювати і погрожують проституцією

В Американському штаті Луїзіана група стриптизерок подала в суд на місцеву владу через заборону танцювати біля жердини дівчатам, які не досягли 21 року, повідомляє Російська служба ВВС. При цьому вік сексуальної згоди в Луїзіані становить 17 років.

Позов подала група дівчат, які виступають під псевдонімами "Джейн Доу" і порядковими номерами. Їх справжні імена не розголошуються, але відомо, що всі вони молодші 21 року.

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Танцівниці вважають, що закон буде порушувати їх право на свободу самовираження, посилаючись на Першу поправку до конституції США.

Крім того, вони назвали нову норму дискримінаційної: у формулюванні закону значиться, що він зачіпає тільки тих танцюристів стриптизу, "сідниці і груди яких знаходяться на огляді публіки". Це формулювання дозволяє публічно оголюватися чоловікам молодше 21, але не дівчатам.

Одна з позивачок в інтерв'ю місцевій газеті заявила, що закон може підштовхнути багатьох дівчат, що працюють у стриптизі, до проституції, залишивши їх без роботи. Як заявила співачка, багато її колег, яким немає 21 року, після вступу закону в силу планують зайнятися саме цим.

Сенатор Ронні Джон, який виступає на підтримку цієї норми, заявив, що закон дозволить запобігти торгівлі жіночим тілом і забезпечити безпеку для жінок. Губернатор штату Джон Бэл Едвардс підписав закон минулого місяця.