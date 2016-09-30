У Франції православного священика переплутали із терористом – ЗМІ

Про це повідомляє французьке видання "Le Parisien".

Пасажири почали нервувати через довге чорне релігійне вбрання священника і викликали поліцію, яка змушена була евакуювати людей між Ліонським вокзалом та Вільньов-Сен-Жоржем. Рух потягів був зупинений з 17:30 до 18:00.

Однак зусилля правоохоронців виявилися марними, адже, як з’ясувалося, тривога була помилковою.

Якщо для Франції православний священник не несе загрози, то в Україні трапляються випадки, коли служителі церкви мають при собі небезпечну зброю.

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Як повідомляв УНІАН, на початку серпня у Донецькій області на посту поліції Мангуш під час огляду мікроавтобуса у пасажира-священника виявили п'ять гранат та 2 РПГ. Він прямував з Волновахи у Чернівецьку область попутним транспортом. За його словами, снаряди він провозив на згадку про військових.