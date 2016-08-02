Поліція затримала священника, який віз зброю з Волновахи
03:19, 02 серпня 2016Суспільство
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У Донецькій області на посту поліції Мангуш під час огляду мікроавтобуса у пасажира виявили п'ять гранат та 2 РПГ.
Поліція затримала священника, який віз зброю з Волновахи / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Власником арсеналу зброї виявився священик.
Про це на сторінці у Facebook повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.
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Священник прямував з Волновахи у Чернівецьку область попутним транспортом. За його словами, снаряди він провозив на згадку про військових.
«Ось багато бачив у своєму житті, але таке - вперше. Каже - везу на пам'ять від військових. Ну навіщо батюшці такі "сувеніри"?», - зазначає Аброськін.
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