Поліція затримала священника, який віз зброю з Волновахи

Власником арсеналу зброї виявився священик.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє начальник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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Священник прямував з Волновахи у Чернівецьку область попутним транспортом. За його словами, снаряди він провозив на згадку про військових.

«Ось багато бачив у своєму житті, але таке - вперше. Каже - везу на пам'ять від військових. Ну навіщо батюшці такі "сувеніри"?», - зазначає Аброськін.