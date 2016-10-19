Шимпанзе, яка курить, стала зіркою КНДР: викурює пачку сигарет в день (відео)
19:58, 19 жовтня 2016Курйози
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У зоопарку столиці КНДР Пхеньяну відвідувачі можуть побачити палить шимпанзе на ім'я Азалія.
19-річна шимпанзе вміє користуватися запальничкою / скріншот
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням Associated Press.
Як пише видання, з посиланням на адміністрацію зоопарку, Азалія (по-корейськи її звуть Далле) викурює приблизно пачку сигарет в день.
У відвідувачів шимпанзе викликає захват. При цьому співробітники зоопарку стверджують, що Азалія насправді не затягується.
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Зазначається також, що 19-річна шимпанзе вміє користуватися запальничкою.
Зоопарк в Пхеньяні був нещодавно відремонтований. Його реконструкція розпочалася в 2014 році. В оновленому вигляді він відкрився в липні цього року і став однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Північної Кореї.
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