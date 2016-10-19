Шимпанзе, яка курить, стала зіркою КНДР: викурює пачку сигарет в день (відео)

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням Associated Press.

Як пише видання, з посиланням на адміністрацію зоопарку, Азалія (по-корейськи її звуть Далле) викурює приблизно пачку сигарет в день.

У відвідувачів шимпанзе викликає захват. При цьому співробітники зоопарку стверджують, що Азалія насправді не затягується.

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