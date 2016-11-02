У Росії п'яні студенти прокатали поліцейського на капоті (відео)

21:43, 02 листопада 2016
Курйози
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Хлопцям раптом стало мало горілки.

Російські студенти в нетверезому стані прокотили поліцейського на капоті /

Російські студенти в нетверезому стані прокотили поліцейського на капоті. Про це йдеться в сюжеті програми "ДжеДАІ".

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Хлопцям раптом стало мало горілки, і вони вирішили у дуже неадекватному стані зганяти за пивом в ларьок.

Пішки йти були не в змозі, тому вирішили проїхатися.

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