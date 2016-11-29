"Особливі технології": у Києві комунальники дочекалися снігу й кинулися укладати асфальт (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав користувач Вадим Дмитрук, оприлюднивши відео.

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"Напевно, влітку в Укравтодорі не було часу, щоб постелити асфальт? Метро Лісова. 29.11.2016. P.S. У нас, мабуть, особливі технології", - йдеться у його повідомленні.

У "Київавтодорі" вже відреагували на це відео, запевнивши, що роботи виконував "Київводоканал".

Також очевидці помітили комунальників, які укладали асфальт просто на купи снігу, не розчищаючи його, й на вулиці Тростянецькій.