Кількість вильотів авіації НАТО через загрозу Росії зросла на 250%

Причиною стала активність російської авіації.

Кількість вильотів винищувачів НАТО у липні 2026 року через російську загрозу зросла на 250%, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє Об'єднане командування Об'єднаних сил НАТО в Брюнсумі (Нідерланди).

"Причина? Російські військові літаки неодноразово пролітали поблизу повітряного простору НАТО без плану польоту та сигналу транспондера, змушуючи наші винищувачі злітати, перехоплювати та ідентифікувати їх. Кожен виліт на перехоплення доводить, що ми перебуваємо в стані готовності. Кожне перехоплення доводить, що повітряний простір НАТО захищений", – наголосили в командуванні.

Загроза НАТО зі сторони РФ

Нагадаємо, раніше британська розвідка заявляла, що РФ готує пряме протистояння з країнами НАТО вже в найближчі місяці. Цьому, за даними розвідки, сприяє впевненість РФ у тому, що США завʼязли у війні на Близькому Сході та не прийдуть на допомогу європейським партнерам.

Відео дня

Про те, що РФ готує напад на європейські країни, писали й низка західних ЗМІ. Зокрема Independent відзначив одразу три ознаки підготовки Путіна до цієї війни. Серед них – віра Путіна в те, що війна в Україні йде до завершення, а також масштабна кампанія Москви з дезінформації та дестабілізації Європи.

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