Стефанішиній обрали запобіжний захід

Вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

Вищий антикорупційний суд обрав ексвіцепрем’єр-міністру з питань євроінтеграції та колишньому послу України в Сполучених Штатах Америки Ользі Стефанішиній запобіжний захід – шість мільйонів гривень застави. Про це повідомляє "Суспільне".

Також, згідно рішення суду, вона має прибувати за викликом детективів НАБУ, повідомляти про зміну місця проживання та не спілкуватись зі свідками у справі.

Наступне судове засідання призначили на 10 жовтня о 15:00.

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Після суду екс-посол заявила, що не має ні 13, ні 6 млн грн, але шукатиме ці кошти, щоб мати можливість внести заставу.

Щодо того, чи буде вона оскаржувати рішення суду, то за словами Стефанішиної, спочатку їй потрібно проконсультуватися з адвокатами.

Справа Стефанішиної – що відомо

Як повідомляв УНІАН, у липні 2025 року САП відкрила провадження за фактами, викладеними у матеріалах ЗМІ про можливі зловживання посадовими особами АРМА. У цій історії фігурує родина Стефанішиної. Тоді у прокуратурі заявили, що про підозру у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено.

Водночас, народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної, що її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 Кримінального Кодексу України).

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в США своїм указом від 3 липня.

Вона перебувала на посаді з 27 серпня 2025 року.

5 липня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вручили їй нову підозру.

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