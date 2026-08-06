У банках та обмінниках зріс євро: курс валют на 6 серпня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,44 грн, а євро – 51,29 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 6 серпня, подешевшав на 1 копійку і складає 44,96 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,44 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 8 копійок і становить 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,29 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,75 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,65 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,65 грн/євро, а курс продажу - 51,45 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 серпня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зросла на 6 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,63 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 9 копійок.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що якщо ціни на нафту в серпні будуть стабільними або знизяться, то це підтримає валютний ринок. Згідно з прогнозом банкіра, курс долара в Україні в серпні коливатиметься в межах 44,5–45,5 гривні, а євро – 51–52,5 гривні.

Вас також можуть зацікавити новини: