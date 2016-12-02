Бердянська школа отримала листа від Єлизавети II

Повідомлення про це з'явилося на сайті школи.

"29 листопада 2016 року сталася визначна подія для нашої школи – ми отримали листа від самої королеви Великобританії Єлизавети", - сказано у повідомленні.

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"Ще у квітні вчителі та учні нашої школи відправили королеві привітальну листівку з нагоди її 90-річчя, у якій привітали Єлизавету ІІ й побажали їй міцного здоров’я та довголіття. І нарешті ми дочекалися відповіді! У своєму листі Єлизавета щиро подякувала за теплі слова та привітання", - сказано у тексті.

За словами керівництва, ця листівка стане ще однією гордістю школи та займе почесне місце в шкільному музеї.