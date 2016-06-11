BBC: У Лондоні відзначають 90-річчя королеви Єлизавети II

Парад традиційно завершується прольотом літаків Королівських ВПС над Букінгемським палацом, який з балкона буде спостерігати Єлизавета II і члени королівської сім'ї, повідомляє "ВВС Україна".

Також сьогодні Темзою пропливе флотилія кораблів, які брали участь в історичних битвах, а в багатьох містах Великобританії прозвучить гарматний салют.

Перед парадом королева Єлизавета, одягнена в яскраве літнє пальто лимонно-зеленого кольору і капелюх в тон, проїхала разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом в запряженій кіньми кареті по вулиці Мелл, що веде від Букінгемського палацу до Трафальгарської площі, що також є традицією подібних святкувань.

На Мелл прийшли тисячі людей, щоб побачити цей яскравий захід і особисто засвідчити королеві свою повагу. Спостерігачі відзначають, така кількість людей не приходила на Мелл від часу святкування 60-річного ювілею правління Єлизавети II, яке відзначалося в 2012 році.

Як відомо, парад на честь дня народження монарха - це військовий церемоніальний захід, який проводиться з XVIII століття. Принцеса Єлизавета вперше була присутня на ньому як офіційна особа в восьмирічному віці разом зі своїм батьком королем Георгом V.

Заступивши на трон, королева Єлизавета була присутня на параді, що проходить щорічно на честь дня народження монарха всі роки свого довгого правління, за винятком 1955 го, коли через національний залізничний страйк парад не проводився.

Цього року урочистості тривають три дні з нагоди круглої дати, оскільки королева відзначає 90-річний ювілей. Вони почалися в п'ятницю з молебня в Соборі Святого Павла в Лондоні, на якому була присутня вся королівська родина. Цей день був відзначений особливо, тому що 10 червня чоловіку королеви принцу Філіпу виповнилося 95 років.

Королева Єлизавета народилася 21 квітня, і саме цього дня їй виповнилося 90 років, але традиційно день народження англійського монарха святкується двічі. Перший раз - у сам день народження, а другий раз - в червні. Друге святкування називається офіційним днем народження і відзначається військовим парадом.

16 травня в Віндзорському палаці пройшли концерт і парад на честь королеви. На святкуванні була присутня королівська сім'я і шість тисяч гостей.