Секс-лялька в обіймах міністра економіки обурила президента Чилі (фото)

В ході традиційної різдвяної вечері, організованої асоціацією виробників і експортерів країни (Asexma) 13 грудня, її голова Роберто Фантуччі презентував міністру ляльку з написом: "Щоб стимулювати економіку", передає Російська служба Бі-бі-сі.

На фотографіях міністр зображений з подарунком у руках і з широкою посмішкою на обличчі.

Неприхована радість чиновника обурила президента країни Мішель Бачелет.

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"До того, що сталося на вечері Asexma, не можна ставитися терпляче. Боротьба за повагу до жінок була в центрі зусиль моїх двох урядів", - написала вона у Twitter.

До обурення Бачелет приєдналися багато чилійців. Зокрема, представники Руху за сексуальні та репродуктивні права назвали подарунок бізнесменів міністру сексистським та женоненависницьким.

Сеспедесу довелося виправдовуватися. 14 грудня міністр публічно вибачився за реакцію на подарунок.

"Мене застали зненацька, і моя реакція була неприйнятною", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Великобританії активісти запустили кампанію проти секс-роботів - в них побачили загрозу майбутньому людства.