У Великобританії побачили в секс-роботах загрозу майбутньому людства

Технологічні компанії мають припинити розробляти секс-роботів, які володіють штучним інтелектом, так як ці машини загрожують майбутньому людства. Вони підсилюють популярність проституції і змушують людей сприймати сексуальні стосунки як щось бездушне і механічне, стверджують ініціатори нової кампанії.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Independent.

Кетлін Річардсон (Kathleen Richardson) з Університету Монфорта в Лестері, стверджує, що секс-роботи зміцнюють гендерну нерівність, показуючи жінок як безголосий та покірний сексуальний об'єкт. Крім того, такі роботи знижують емпатію у людей, відволікаючи їх від відносин з реальними партнерами. Роботи у формі дітей також будуть сприяти популярності педофілії.

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Нарешті, секс-машини сприяють популярності проституції. Всупереч поширеній думці, що замість путан люди будуть користуватися роботами і це тим самим врятує жінок від сексуальної експлуатації, нові технології і проституція співіснують і допомагають один одному, підвищуючи попит на людське тіло.

Організатори кампанії закликають інженерів відмовитися від секс-технологій — не писати програми, не створювати апаратні засоби та концепції пристроїв. Замість цього комп'ютерники можуть сконцентруватися на винаходах, що відповідають принципам гідності і свободи людини.