У Харкові місцеві "аватари" шукали наркотики (фото)

17:53, 15 грудня 2016
Курйози
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"Розцяцьковані" зеленкою чоловіки їздили на таксі містом і шукали "закладки".

REUTERS

Про це повідомляє vedomosti-ua.com.

Сьогодні вночі 15 грудня, у Харкові в таксі надійшло замовлення, де в результаті двоє чоловіків, оздоблені зеленкою їздили містом і шукали закладки.

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"В кінці поїздки не зібравшись платити за проїзд, вони спробували втекти, але один з них пропав, а другий був спійманий", - розповідає очевидець.

vedomosti-ua.com

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Теги: #Харків#наркотики#таксі