У Харкові місцеві "аватари" шукали наркотики (фото)
17:53, 15 грудня 2016Курйози
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"Розцяцьковані" зеленкою чоловіки їздили на таксі містом і шукали "закладки".
Таксі / Ілюстрація / REUTERS
Про це повідомляє vedomosti-ua.com.
Сьогодні вночі 15 грудня, у Харкові в таксі надійшло замовлення, де в результаті двоє чоловіків, оздоблені зеленкою їздили містом і шукали закладки.
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"В кінці поїздки не зібравшись платити за проїзд, вони спробували втекти, але один з них пропав, а другий був спійманий", - розповідає очевидець.
Фото: vedomosti-ua.com
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