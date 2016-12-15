У Харкові місцеві "аватари" шукали наркотики (фото)

Про це повідомляє vedomosti-ua.com.

Сьогодні вночі 15 грудня, у Харкові в таксі надійшло замовлення, де в результаті двоє чоловіків, оздоблені зеленкою їздили містом і шукали закладки.

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"В кінці поїздки не зібравшись платити за проїзд, вони спробували втекти, але один з них пропав, а другий був спійманий", - розповідає очевидець.