У Китаї з'явилася гігантська статуя півня, схожого на Трампа

Про це пише CNN.

Статуя встановлена за межами торгового центру в міському окрузі Тайюань в північній провінції Шаньсі.

Скульптура була вироблена на замовлення компанії, якій належить торговий центр і вона стане його талісманом, повідомив заступник директора департаменту планування ArtWalk Mall Цао Мінгліанг.

Цао сказав, що ряд продуктів і невеликих копій будуть доступні для продажу в майбутньому, хоча деякі з них вже продаються в електронному магазині Taobao, що належать Alibaba.

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Принаймні чотири магазини продають півника Трампа за цінами, починаючи від $ 57 до $1,739. Як зазначає телеканал, статуя має висоту 32 фути (9,7 метрів).

Нагадаємо, ще перед виборами президента телеведучий в прямому ефірі розтріпав знамениту зачіску Трампа, після чого тоді ще кандадат у президенти безуспішно спробував привести до ладу свою легендарну зачіску під оплески аудиторії.