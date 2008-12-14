Росіянка завоювала титул Міс світу-2008 (фото)

Росіянка Ксенія Сухінова завоювала титул "Міс світу-2008" на 58-му міжнародному конкурсі краси в Йоганнесбурзі (ПАР), повідомляє РІА "Новости" з посиланням на AFP.

Сухінова, 21-річна сибірячка, є володаркою титулу найкрасивішої дівчини Тюмені, а рік тому стала переможницею національного конкурсу краси в Росії.

До п`ятірки фіналісток увійшли "Міс Індія" Парваті Оманакуттан (Parvathy Omanakuttan), "Міс Тринідад і Тобаго" Габріель Волкотт (Gabrielle Walcott), "Міс Ангола" Бриджіт дос Сантос (Brigith dos Santos) і "Міс ПАР" Тансі Коїтзі (Tansey Coetzee).

За даними організаторів, трансляцію дивилися один мільярд глядачів з 187 країн.

Цього року була введена нова система, що включає можливість голосування глядачів за одну з конкурсанток. Міс Росія стала однією з переможниць глядацького голосування і вийшла до півфіналу.

Фото АР