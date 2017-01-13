У Росії вирішили забирати дітей за борги по комуналці

Про це повідомляє ТАСС.

"Надійшов сьогодні вранці документ, датований 12 січня. Це Рада Зеленодольського муніципального району Республіки Татарстан про те, що необхідно вилучати дітей із сімей, які не платять за комунальні платежі, за електроенергію. І також є пункт про те, що звіти про це щотижня повідомляти у всі органи опіки та піклування", - заявила Кузнєцова журналістам.

Такі дії місцевої влади вона назвала неприпустимими.

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"Тобто відібрання дитини стає маніпуляцією, яка використовується в тих або інших цілях, ось це неприпустимо", - наголосила омбудсмен.

Забирати дітей у боржників доручив голова Зеленодольського району Олександр Тигін, пише Вечерняя Казань.

Видання опублікувало копію відповідного документа, який зобов'язує чиновників "організувати роботу відділу опіки та піклування виконкому Зеленодольського муніципального району по вилученню неповнолітніх дітей, які проживають у житлових приміщеннях із заборгованістю за енергоносії".

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"За даними "ВК", в грудні в Зеленодольському районі у притулку опинилися дві дитини з сімей боржників", - наголошується в повідомленні.

При цьому документ не уточнює, на який термін підлягають вилученню неповнолітні.

У виконкомі Зеленодольського району виданню повідомили, що у них на обліку перебуває близько 100 сімей - неплатників за ЖКП, в яких є неповнолітні діти.

"За 2016 рік з таких сімей було вилучено 11 дітей на термін до трьох місяців. Всі ці діти тимчасово жили в притулку. Хіба було б правильно залишати хлопців в будинках, в яких немає світла, тепла, де за ними немає належного догляду? Дітям у таких умовах жити неприпустимо. Голова нашого району дуже суворо ставиться до питання захисту неповнолітніх. Тому наші органи опіки пильно перевіряють всі сім'ї", - навів статистику керівник прес-служби виконкому Зеленодольського району Олександр Коршунов.

За останніми даними, прокуратура Татарстану почала перевірку повідомлень про вилучення дітей з сімей, що не оплачують послуги ЖКГ.

Раніше повідомлялося, що кожен третій росіянин має всі шанси стати жебраком.