Родзинкою новорічної ночі на Майдані стане бик Рафаель

Напередодні Нового року, 31 грудня, в Києві відбудеться святковий пробіг вулицями столиці під егідою всесвітнього бігу заради гармонії. Захід запланований на 17:00 середи, повідомляє Ліга.

Пізніше, а саме о 19:00, на НСК "Олімпійський" на вулиці Великій Васильківській відбудеться передноворічний легкоатлетичний пробіг "Біг у 2009 рік".

І, нарешті, о 20:00 почнеться святкування Нового року на Майдані Незалежності. Захід пройде під патронатом Київської міської державної адміністрації. Як очікується, почесним гостем святкування Нового 2009 року стане бик на ім’я Рафаель.

У новорічному концерті візьмуть участь відомі українські артисти: гурти "Друга ріка", "Mad Heads XL", "Тік", Христина Рута, учасники "Фабрики зірок-2" та інші. В рамках заходу також відбудеться театралізований виступ кінного театру "Скіф".