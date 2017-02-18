Жителі Токіо у 2016 році знайшли на вулицях більше 30 мільйонів доларів

В середньому в поліцію Токіо щодня повертають близько 10 млн втрачених ієн, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Причому з року в рік жителі Токіо приносять поліції все більше знайдених грошей. У 2016 році був навіть побитий рекорд 1990 року, коли японці повернули поліції 3,5 млрд ієн.

Читайте такожВ Японії залізнична станція працює заради одного пасажира

2,7 млрд ієн з грошей, які чесні японці передали поліції, були повернуті власникам - це також рекорд з 1999 року.

У поліцію в Токіо стікаються як гроші, так і інші загублені речі, а також домашні тварини.

За законом, якщо власник втраченої власності не знайдеться через три місяці, знахідку віддають тому, хто її знайшов.

Якщо ж і він не звернеться за знахідкою, то вона стає власністю влади.