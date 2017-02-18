Жителі Токіо у 2016 році знайшли на вулицях більше 30 мільйонів доларів
У 2016 році жителі Токіо підібрали на вулиці і передали в органи охорони правопорядку готівку на загальну суму в 3,67 млрд ієн (32,5 млн доларів), повідомила поліція міста.
В середньому в поліцію Токіо щодня повертають близько 10 млн втрачених ієн, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Причому з року в рік жителі Токіо приносять поліції все більше знайдених грошей. У 2016 році був навіть побитий рекорд 1990 року, коли японці повернули поліції 3,5 млрд ієн.
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2,7 млрд ієн з грошей, які чесні японці передали поліції, були повернуті власникам - це також рекорд з 1999 року.
У поліцію в Токіо стікаються як гроші, так і інші загублені речі, а також домашні тварини.
За законом, якщо власник втраченої власності не знайдеться через три місяці, знахідку віддають тому, хто її знайшов.
Якщо ж і він не звернеться за знахідкою, то вона стає власністю влади.