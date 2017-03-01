Оператор NBC "піймав" Трампа, який репетирує в машині свій виступ у Конгресі (відео)

Відео було показано в прямому ефірі і пізніше було викладено на офіційну сторінку в Twitter телеканалу.

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На відео видно, як Трамп, сидячи в лімузині, протягом декількох хвилин вголос читає з білого аркуша паперу.

Коментатори телеканалу NBC припустили, що таким чином Тамп «практикується» в проголошенні промови свого звернення до Конгресу США.

Потім машина виїжджає за межі видимості камери.