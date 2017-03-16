Австралійські велосипедисти здійснили 202-кілометровий маршрут у вигляді козла

Група велосипедистів в австралійському місті Перт проїхала протягом восьми годин 202 кілометри по маршруту, з якого на карті в додатку Strava вийшло зображення козла, повідомляє ABC.net.au.

12 березня велосипедисти витратили на це 8 годин.

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"В Перті всі катаються на велосипедах біля річки і навколо пагорбів, це прекрасні місця для їзди, але цікаво зробити щось інше", - розповів репортерові один з велосипедистів.

За його словами, те, що вони зробили - "просто веселий спосіб провести неділю". Велосипедисти вирішили намалювати саме козла, тому що "він крутий".

Після того, як маршрут був опублікований в Strava, його оцінили велосипедисти з усього світу. Група з Перта тепер планує "намалювати" таким же чином і інших тварин.