Гройсман розповів, як Тимошенко намагалася його "зняти" у День закоханих

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів, як десять років тому до нього приїхала лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко, саме у День всіх закоханих. Про це від заявив в інтерв’ю «УП».

Гройсман сказав, що тоді його намагались "підкорити" Тимошенко у політичному плані.

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«14 лютого 2007 року в день закоханих вона приїхала мене знімати, замість того, щоб подарувати цей день своєму чоловікові. Я тоді 11 місяців вже пропрацював мером Вінниці, зайнявся дорогами, навів порядок в місті і спирався в цьому на депутатський корпус. І почалося: за щось не голосуйте, щось не підтримуйте. Їх завдання було поставити мене на коліна, щоб я підкорявся Юлі», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що екс-прем'єр, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко є "мамою" української економічної слабкості, корупції і популізму".