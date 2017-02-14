Гройсман вибухнув критикою на адресу Тимошенко: назвав її "мамою" популізму і корупції в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду в ході публічного звіту щодо результатів роботи уряду у 2016 році.

"Батьком-засновником української держави – сучасної, новітньої української держави – ми вважаємо Михайла Грушевського. Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. І, ви знаєте, я вважаю, що "мамою" української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Це справжня "мама", яка багато років все робила, щоб Україну знищити, і завжди їй хтось заважав", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, "Батьківщина" вимагає від секретаріату ВР негайної реєстрації проекту постанови про звільнення Гройсмана.

Вчора Тимошенко заявила, що у п’ятницю, 10 лютого, фракція "Батьківщина" подала відповідний проект постанови з підписами 13 народних депутатів до секретаріату ВР, і документ був зареєстрований. Але через кілька годин після цього з невідомих причин він був видалений із списку реєстрації.

На переконання Тимошенко, "така махінація" відбулася з відома президента України Петра Порошенка, голови ВР Андрія Парубій та за втручання самого Гройсмана.

Тимошенко висловила подив аргументацією, яку надали її політичній силі у секретаріаті парламенту, "мовляв, для реєстрації такої постанови необхідно, щоб під нею стояли підписи 150 народних депутатів". Водночас, як нагадала Тимошенко, під проектом постанови про зняття з посади тодішнього прем’єра Арсенія Яценюка стояли лише два підписи, але документ зареєстрували.

У Юлії Тимошенко є потенційна жага і самоціль – дірватись до влади. Наша ж ціль – сильна держава Україна — Volodymyr Groysman (@VGroysman) February 14, 2017