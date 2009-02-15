«Мексиканський поцілунок» потрапив у книгу рекордів Гіннеса (фото)

У Мехіко в день Святого Валентина встановлений новий світовий рекорд з поцілунків, передає РІА “Новости”.

На головній площі столиці Сокало одночасно цілувалися 39 тисяч 897 осіб. Це на 7 тисяч 249 осіб більше, ніж у зареєстрованому раніше наймасовішому поцілунку, який відбувся в Лондоні.

Встановити новий світовий рекорд вдалося лише після третьої спроби, коли на сцену вийшов відомий мексиканський співак Вісенете Фернандес. Йому вдалося привернути на свій виступ 10 тисяч шанувальників, завдяки яким і був побитий рекорд англійців.

Акція пройшла під гаслом "Любов без насильства. Поцілуй мене міцно", рефреном якого стали слова всесвітньо відомої пісні мексиканського композитора минулого століття Консуело Веласкеса "Besame Mucho".