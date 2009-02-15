«Мексиканський поцілунок» потрапив у книгу рекордів Гіннеса (фото)
Побито рекорд англійців
У Мехіко в день Святого Валентина встановлений новий світовий рекорд з поцілунків, передає РІА “Новости”.
На головній площі столиці Сокало одночасно цілувалися 39 тисяч 897 осіб. Це на 7 тисяч 249 осіб більше, ніж у зареєстрованому раніше наймасовішому поцілунку, який відбувся в Лондоні.
|Фото АР
Встановити новий світовий рекорд вдалося лише після третьої спроби, коли на сцену вийшов відомий мексиканський співак Вісенете Фернандес. Йому вдалося привернути на свій виступ 10 тисяч шанувальників, завдяки яким і був побитий рекорд англійців.
Акція пройшла під гаслом "Любов без насильства. Поцілуй мене міцно", рефреном якого стали слова всесвітньо відомої пісні мексиканського композитора минулого століття Консуело Веласкеса "Besame Mucho".