Євробачення-2017: Кличко, Кириленко та Скрипка забули, яка пісня лунатиме від України (відео)

Чиновники і зірки шоу-бізнесу на вечірці-відкритті Євробачення правильно назвали переможця минулорічного конкурсу та представника України на цьогорічному фестивалі, однак не змогли пригадати назви пісні, з якою виступає претендент від нашої країни. Від пропозиції заспівати самим більшість співрозмовників відмовилася, йдеться в сюжеті ТСН.

В'ячеслав Кириленко, Віталій Кличко, Євген Терехов, Олег Скрипка та інші опитані гості вечірки зізналися, що пригадати назви Time не можуть. "Я пісню цю слухаю кілька разів на день у машині, але назви не можу запам'ятати", - пояснив Дмитро Білоцерківець.

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Сам соліст Женя Галич не знає, чому назву його твору виявилося так важко запам'ятати. Натомість і сам каже, що не може назвати жодної своєї улюбленої пісні з Євробачення, бо ніколи конкурсом не цікавився. А чому ж тоді вирішив виступати – зізнається відверто: "Слава". На пропозицію щось заспівати відповів відмовою. "Я їв чіпси і горіхи, я зараз можу зіпсувати все, що може відбуватися 13 травня", - пояснив співак.

Схожі проблеми з пригадуванням хітів Євробачення виявилися в Скрипки – він не зміг заспівати жодної пісні конкурсантів, навіть не пригадав переможних для України "Диких танців" Руслани. Кличко зізнався, що музика має викликати емоції, а своєю улюбленою піснею назвав Hotel California. Співати ж відмовився навідріз. "У нас співочий мер уже був", - заявив він.

Пропозиція стати наступного року конкурсантом від України зацікавила тільки Кириленка – він наспівав пісню Скрипки "Весна".

Як повідомляв УНІАН, півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр.