Активісти встановили шибеницю біля Верховної Ради (фотогалерея)

Перед будівлею Верховної Ради України 16 травня пройшла акція на підтримку Національного антикорупційного бюро України.

Перевдягнені у катів громадські активісти в масках лідерів парламентських фракцій встановили "шибеницю №6220" для Антикорупційного бюро.

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За задумом учасників, шибениця символізує чергові спроби парламентаріїв "вбити" незалежне слідство новоствореного антикорупційного органу.

Як повідомляв УНІАН, раніше у НАБУ закликали парламентаріїв не підтримувати законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (№ 6220), який заборонить Національному антикорупційному бюро України вести розслідування раніше закритих справ.

Як наголосили у відомстві, ухвалення відповідного законопроекту «може заблокувати розслідування правоохоронних органів», в тому числі Бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За умови ухвалення парламентом та набуття чинності згаданого закону НАБУ буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності, щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень», - наголосили в НАБУ.

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Нагадаємо, Верховна Рада 13 квітня прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (№ 6220).

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, доповнивши його пунктами, що передбачають автоматичне закриття кримінальних проваджень у випадку існування нескасованої постанови слідчого, прокурора про їх закриття. Також законопроект передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо якого прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду, який набрав законної сили.