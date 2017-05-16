ГПУ вважає неприйнятним законопроект, який забороняє НАБУ розслідувати раніше закриті справи

У Генеральній прокуратурі України вважають неприйнятним законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (№ 6220), який заборонить Національному антикорупційному бюро України вести розслідування раніше закритих справ.

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Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це йдеться у листі заступника генпрокурора Анжели Стрижевської до голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем’якіна.

Як заявили у Генпрокуратурі, відомство вирішило висловити свою позицію "у зв’язку з окремими інсинуаціями про начебто зазіхання Генеральної прокуратури України на незалежність Національного антикорупційного бюро України".

У ГПУ розглянули законопроект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження», схвалений парламентом у першому читанні 13 квітня, та заявили, що запропоновані цим проектом зміни до статті 214 КПК за своїм змістом є концептуально неприйнятними.

Як повідомляв УНІАН, раніше у НАБУ закликали парламентаріїв не підтримувати законопроект. Як наголосили у відомстві, ухвалення відповідного законопроекту «може заблокувати розслідування правоохоронних органів», в тому числі Бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«За умови ухвалення парламентом та набуття чинності згаданого закону НАБУ буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності, щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень», - наголосили в НАБУ.

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Нагадаємо, Верховна Рада 13 квітня прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження» (№ 6220).

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, доповнивши його пунктами, що передбачають автоматичне закриття кримінальних проваджень у випадку існування нескасованої постанови слідчого, прокурора про їх закриття. Також законопроект передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, щодо якого прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду, який набрав законної сили.