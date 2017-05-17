На Київщині п'яний водій залишив без газу 400 дач

Через дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася у Бориспільському районі Київської області, понад 400 дачних будинків залишилися без газопостачання.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київській області, ДТП сталося вчора, 16 травня, біля с. Вишеньки.

Киянин не впорався з керуванням свого автомобіля Škoda Felicia і з'їхав у кювет, в результаті чого була пошкоджена газова труба. Співробітники газової служби відключили газопостачання. На місці працює бригада ремонтників, які обіцяють якомога швидше ліквідувати поломку.

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«Поліцейські встановили, що 58-річний водій разом з товаришем повертався додому з риболовлі. Водій явно перебував у нетверезому стані і відмовився від проходження експертизи», - інформували в поліції.

На водія складено адміністративні протоколи за ст. 130 (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Купап.

Напосним, раніше УНІАН повідомляв, що в ДТП під Києвом загинув священик-депутат.