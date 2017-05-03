У ДТП під Києвом загинув священик-депутат

Поблизу села Борщів, що у Баришівському районі Київської області, на трасі Київ-Харків водій автомобіля Citroën здійснював маневр обгону й, не впоравшись з керуванням, з'їхав у кювет. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій загинув на місці. Ним виявився 29-річний настоятель церкви, депутат місцевої районної ради, наголошується у повідомленні.

У поліції розповіли, що 38-річний пасажир тілесних ушкоджень не отримав, після огляду медиків відбув за місцем проживання.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Харківській області внаслідок ДТП загинув мер міста Дергачі Олександр Лисицький.