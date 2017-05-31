В ОАЕ рух на автостраді заблокувала пара велелюбних верблюдів (відео)

В Об'єднаних Арабських Еміратах на одній з трас утворилася неймовірна для цієї країни за своїми розмірами пробка. Про це розповідається у сюжеті 2+2.

У 60 кілометрах від Дубая рух блокували два верблюда, які вирішили вдатися до плотської любові, незважаючи ні на що. Водії відчайдушно тиснули на клаксони, але тварини продовжували займатися своєю справою.

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При цьому, як відзначають свідки, ніхто з людей, що опинилися в заторі, не виявив ні найменшої агресії ні по відношенню до верблюдам, ні до сусідів по нещастю.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Бельгії верблюди втекли з пересувного цирку, неабияк налякавши водіїв.