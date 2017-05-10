У Бельгії верблюди втекли з пересувного цирку, неабияк налякавши водіїв (відео)
15:08, 10 травня 2017Курйози
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Верблюдів на трасі зловили швидко.
У Бельгії четверо верблюдів втекли з пересувного цирку / скріншот
На заході Бельгії тварини неабияк налякали водіїв.
Четверо двогорбих бігли по автотрасі.
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Вивільнитися з огорожі цирку їм вдалося, коли наглядач погано закрив клітку і пішов купати поні.
Верблюдів на трасі зловили швидко. Обійшлося без жертв і травмованих.
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