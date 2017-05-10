У Бельгії верблюди втекли з пересувного цирку, неабияк налякавши водіїв (відео)

Верблюдів на трасі зловили швидко.

На заході Бельгії тварини неабияк налякали водіїв. Четверо двогорбих бігли по автотрасі. Читайте такожМавпи вкрали камеру і влаштували фотосесію з друзями Вивільнитися з огорожі цирку їм вдалося, коли наглядач погано закрив клітку і пішов купати поні. Верблюдів на трасі зловили швидко. Обійшлося без жертв і травмованих.

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