У Бельгії верблюди втекли з пересувного цирку, неабияк налякавши водіїв (відео)

15:08, 10 травня 2017
Курйози
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Верблюдів на трасі зловили швидко.

У Бельгії четверо верблюдів втекли з пересувного цирку /

На заході Бельгії тварини неабияк налякали водіїв.

Четверо двогорбих бігли по автотрасі.

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Вивільнитися з огорожі цирку їм вдалося, коли наглядач погано закрив клітку і пішов купати поні.

Верблюдів на трасі зловили швидко. Обійшлося без жертв і травмованих.

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Теги: #Бельгія#верблюд