Британець, рятуючись з місця теракту в Лондоні, не кинув своє пиво

У соцмережах набирає популярності фотографія, на якій серед людей, які втікають з місця теракту, виявився британець, який намагається не пролити пиво в пластиковому стакані. Про це пише Mashable.

Твіт зі знімком набрав вже більше 31 тисячі ретвітів і майже 94 тисячі лайків. Автор публікації під ніком @hmannella супроводжував фотографію підписом «Люди біжать з Лондонського мосту, а цей хлопець справа не пролив жодної краплі. Боже, благослави британців».

Багато користувачів зазначили, що пишаються безстрашністю істинного жителя Лондона.

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Ще одним образом справжнього британця ЗМІ визнали політичного активіста Річарда Энджелла.

Енджелл вечеряв в одному з ресторанів на лондонському ринку Боро і став свідком теракту. "Раптом ми зрозуміли, що охоронці спішно замикають двері, нам веліли нагнутися і прикритися. Люди лягали на підлогу, стукали по столах", - розповів пізніше британець.

На наступний день Енджелл повернувся в ресторан, оплатив рахунок і залишив чайові офіціантам.

"Персонал допомагав відвідувачам замість того, щоб допомогти собі. До того ж їжа була прекрасна", - пояснив свої дії Енджелл.

Нагадаємо, в результаті терактів в британській столиці загинули шість осіб.