"Пам'ятник своєму маразму": у Росії посеред дороги закатали в асфальт старий пеньок (фото)

У російському Єкатеринбурзі дорожні робітники закатали в асфальт старий пень.

Мешканець сусіднього будинку розповів виданню Е1.RU, що пень на цій ділянці дороги знаходиться вже багато років, і його звикли об'їжджати

"Цієї зими велися земляні роботи саме на цій ділянці дороги, і ось зараз настав час асфальтувати проїжджу частину. І, як нескладно здогадатися, пень просто закатали в асфальт. Тепер у нас у дворі з'явився пам'ятник маразму", – розповідає житель Єкатеринбурга Дмитро.

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Дмитро звернувся до адміністрації Кіровського району міста, де йому відповіли, що не знають відповідального підрядника за роботи на цій ділянці. В земельному комітеті городянину пояснили, що для знесення пня необхідно спеціальний дозвіл.

Пізніше стало відомо, що дорогу на цій ділянці ремонтував Водоканал. У прес-службі адміністрації пояснили, що прибрати пень повинні були ще на початковому етапі робіт, а керівнику відомства буде направлено лист з проханням позбутися останків спиляного дерева на проїжджій частині.

Відзначається, що схожий випадок стався в 2015 році в Пскові. Там дорожні робітники теж залишили пень недоторканим, обклавши його поребриком.