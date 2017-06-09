Туристка з Бразилії невимушено поговорила з болгарином, який виявився президентом (відео)
16:47, 09 червня 2017Курйози
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Президент Болгарії Румен Радев прилетів в село Странджа, щоб подивитися давній язичницький ритуал - танці на вугіллі.
Туристка з Бразилії невимушено поговорила з президентом Болгарії / фото скрин видео
Туристка з Бразилії в болгарському селі невимушено заговорила з "поважним" чоловіком і сфотографувалася з ним. Як виявилося, це був президент Болгарії Румен Радєв, пише Новое время.
Президент прилетів в село Странджа, щоб подивитися давній язичницький ритуал - танці на вугіллі. Під час прогулянки до нього підійшла дівчина і на очах у його дружини сфотографувалася з ним.
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Дівчина запитала, чому він такий поважний, на що Радев відповів: "Ні, я не такий вже важливий. Такий же, як будь-який болгарин тут".
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