У мережі прославилася собака, яка самостійно їздить автобусом в улюблений парк (відео)

Собака на ім'я Екліпс із Сіетлу кожного дня самостійно добирається автобусом до улюбленого парку. Завдяки цьому вона стала всесвітньовідомою і навіть має власний профіль у Facebook.

Все почалося з того, що господар собаки надто довго палив на зупинці. Екліпс не стала чекати, самотужки сіла в автобус і доїхала до парку.

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Собаку уже знають усі водії на маршруті. Пасажири теж радо зустрічають незвичного супутника. Чотирилапа поводиться абсолютно, як людина. Сідає на сидіння, їде 3-4 зупинки та знає, де вийти. У неї навіть є власний проїзний, прикріплений до ошийника.