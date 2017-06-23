У мережі прославилася собака, яка самостійно їздить автобусом в улюблений парк (відео)

15:33, 23 червня 2017
Курйози
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До собаки-мандрівника уже звикли і водій, і пасажири автобуса.

Екліпс навіть має власний проїзний / скріншот УНІАН

Собака на ім'я Екліпс із Сіетлу кожного дня самостійно добирається автобусом до улюбленого парку. Завдяки цьому вона стала всесвітньовідомою і навіть має власний профіль у Facebook.

Все почалося з того, що господар собаки надто довго палив на зупинці. Екліпс  не стала чекати, самотужки сіла в автобус і доїхала до парку.

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Собаку уже знають усі водії на маршруті. Пасажири теж радо зустрічають незвичного супутника. Чотирилапа поводиться абсолютно, як людина. Сідає на сидіння, їде 3-4 зупинки та знає, де вийти. У неї навіть є власний проїзний, прикріплений до ошийника.

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