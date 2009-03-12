Журнал Playboy вирішив по-своєму боротися з кризою (фото)

Видання проводить спеціальний аукціон, на якому будуть виставлені кращі ілюстрації зі старих номерів.

«Плейбой» розпродає колекцію малюнків, які були надруковані в золоту епоху журналу. З молотка підуть сімнадцять картинок із захопливими панночками. Їх автори добре відомі любителям еротичних малюнків – це майстер стилю «пін-ап» Альберто Варгас, карикатурист Вілл Едлер і автор стрип-коміксів Гарві Курцман. Початкова ціна виставлених на продаж робіт коливається від 500 доларів до 25 тисяч - у стільки оцінили один з малюнків Варгаса. За задумом організаторів аукціону, він повинен не лише принести фінансову вигоду журналу, але й привернути до нього увагу. Торги проходять під гаслом « Я читаю «Плейбой» заради мистецтва». Нинішній аукціон стане четвертим за рахунком за останні півроку. У жовтні «Плейбой» продавав рідкісний номер 1953 року з Мерілін Монро на обкладинці, а місяць тому з молотка пішла фотографія оголеної Мадонни, зроблена на зорі її кар`єри.

Додамо, що на попередньому аукціоні робіт з архівів «Плейбой» за 17 виставлених на торги лотів вдалося виручити 230 тисяч доларів.

Эхо Москвы