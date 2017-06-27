Втікача з в'язниці в Арканзасі спіймали через 32 роки

У місті Спрінгдейл американського штату Арканзас спіймали ув'язнененого, який втік з місцевої в'язниці понад 30 років тому, передає Бі-бі-сі. Стівен Дішман відбував у в'язниці в окрузі Лінкольн семирічний термін за крадіжку зі зломом. Він був засуджений в грудні 1984 року і мав право на умовно-дострокове звільнення в грудні 1987 року.

Читайте такожДошка для серфінгу та дитяча лопатка допомогли норвежцю втекти з в'язниціОднак 28 травня 1985 року Дішман втік. Всі ці 32 роки він перебував у розшуку. Спіймали його в тому ж штаті, де він і відбував покарання.

Як повідомив співробітник прес-служби Департаменту виправних установ штату Арканзас, Дішман, якому зараз вже 60 років, повинен буде відсидіти у в'язниці невідбутий ним термін. Крім того, йому можуть пред'явити нові звинувачення в зв'язку з втечею.

У списку розшукуваних владою Арканзасу в даний час вважаються ще четверо ув'язнених, які втекли з в'язниць.

Згідно сайту Департаменту виправних установ штату, рекордсменом за тривалістю перебування на свободі після втечі є якийсь Віл Лі, засуджений за крадіжку - він втік з в'язниці 15 липня 1984 року.