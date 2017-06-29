Росіяни попалися на крадіжці у турецькому готелі: хотіли вивезти туалетний папір й навіть квіти з корінням (фото)

Російських туристів при виїзді з готелю Aventura Park в Туреччині зупинили його співробітники. Так, громадяни Росії намагалися вивезти навіть туалетний папір. Про це повідомили очевидці в пабліку "Типовий турист" ВКонтакте.

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"Російські туристи при виїзді з готелю були зупинені співробітниками цього готелю, у ході чого було з'ясовано, що вони намагалися вивезти з готелю майже все: туалетний папір, апельсини, перелитий з пляшок "Бейліс", печиво, персики та навіть квіти з корінням!" - йдеться у повідомленні.

Раніше подружжя російських туристів вразило персонал п'ятизіркового готелю в Швейцарії тим, що засолило гриби у ванні свого номера.