В Абу-Дабі евакуюють брудні автомобілі, а їхніх власників штрафують

З вулиць Абу-Дабі було евакуйовано більше ста брудних автомобілів, та десятки власників оштрафовано на 3 тис. дирхамів ($816). Так муніципалітет Абу-Дабі бореться з "непривабливим" видом транспорту.

Читайте такожВ ОАЕ бізнесмен заплатив $5 мільйонів за автомобільний номерІнспекція була проведена в промислових зонах Mussaffah і Mafraq, звідки було вилучено 141 транспортний засіб, і був виписаний 31 штраф, а 289 автолюбителів отримали попередження.

Аналогічним чином автомобілісти по всьому місту отримали великі штрафи за те, що їхні транспортні засоби не були вимиті.

Чиновник з муніципалітету сказав, що брудні автомобілі, по-перше, завдають шкоди загальному вигляду, а, по-друге, можуть становити небезпеку для інших людей, якщо вітер піднімає пил з автомобілів, повідомляють "Російські Емірати".

Вимога до тримання автомобілів у чистоті відноситься в тому числі і до людей, які поїхали у відпустку, залишивши свою машину на вулиці. Їм слід подбати про те, щоб хтось слідкував за її зовнішнім станом.

Власникам запропоновано сплатити штраф з 50-відсотковою знижкою. У разі повторного правопорушення штраф буде збільшено вдвічі.

Згідно із заявою муніципалітету, автомобілістів повідомляють за три дні до евакуації машини. Якщо транспортний засіб не буде прибрано через три дні, муніципалітет конфіскує його. Закон поширюється на всі транспортні засоби, включаючи причепи і навіть човни.